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【快手1024】快手據報下調全年成交額GMV目標　調低18%至6500億人幣

新經濟追蹤 18:40 2021/10/13

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據報快手下調全年成交額GMV目標　由原定8000億元下調至6500億元

內媒報道指，快手 （01024） 電商計劃將今年總成交額（GMV）的目標下調至6500億元（人民幣，下同），較早前報道的全年目標8000億元，減少1500億元。根據快手上半年公布的數據顯示，快手電商上半年的GMV達2640億元，相當於最新目標的40.6%。

據《晚點LatePost》報道指，6500億元是按「寬口徑」統計，即包括在快手小店和跳轉到外部平台上完成的交易，包括實際成交、未付款、未發貨和退款的訂單。當中，在快手小店中完成交易的比例達到90%左右。

據報道引述快手前員工指，為解決平台過度依賴頭部主播的問題，快手對大V主播帶貨不設定GMV目標，並且限制了部分大V主播月度帶貨次數。不過這個政策，在一定程度上亦將影響電商整體GMV的增長。

據了解，快手計劃將更多資源投入至電商生態建設中，比如將抽成返還給主播以扶持其成長等。

相關文章：【快手1024】快手：近日進行組織架構調整　電商、遊戲等4大事業部基本成型

【快手1024】瑞信首次覆蓋快手予目標價135元、評級跑贏大市　快手股價收跌2.4%

記者：梁安琪

港股 新經濟股 快手—W（01024） 成交

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