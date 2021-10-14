歐盟首推千億綠色債券 超額認購11倍

面對氣候變化威脅，近年愈來愈多國家注重環保，從投資等各方面著手宣揚環保意識。歐盟近日發行120億歐元綠色環保債券，獲得逾1,350億歐元認購，創下綠色債券的最高記錄。據悉，綠色債券是歐盟復甦基金的一部分，將為成員國的環保項目提供資金。

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歐盟委員會周二（12日）表示，15年期的綠色債券籌集120億歐元（約1,080億港元），並收到逾1,350億歐元（約1.2萬億港元）的認購，已成為至今發行規模最大，以及超額認購最多的綠色債券。歐盟今次發行綠色債券，希望能夠打進近年快速發展的綠色債券市場，並佔有一席之位。

負責歐盟預算的專員哈恩（Johannes Hahn）估計，綠色債券將享有2.5點子的「綠色溢價」。歐盟綠色債券的孳息率縱不及國債，但購買力絲毫不減，甚至超額認購逾11倍，數目及金額遠勝英國上月發行綠色債券時的10倍及逾1,000億英鎊（約1.06萬億港元）。

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歐盟的新冠經濟復甦基金將最多撥款8,000億歐元（約7.2萬億港元），至2026年底前向成員國提供資金或借貸恢復經濟，基金中的30%會支持發展有利環境的項目。

美國銀行證券分析師預計，歐盟每年將發行350億（約3,147億港元）至450億歐元（約4,046.6億港元）的綠色債券。歐盟將以高達2,500億歐元（約2.2萬億港元）的綠色債券，為支持成員國提供環保項目的資金，同時或令歐盟成世界上最大的綠色債券發行機構。

荷蘭國民保險集團投資公司（NN Investment Partners）綠色債券首席投資組合經理博斯（Bram Bos）表示，歐盟發行規模將顯著增加綠色債券市場流動性。他認為，未來政府的投資組合變得環保的難度會愈來愈低。

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責任編輯：李俊儀

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