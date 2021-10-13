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美威斯康星學區無頒口罩令 遭兩染疫學童母起訴

環球社會熱點 18:21 2021/10/13

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大量學童未符合資格接種新冠疫苗，美國多個學區都實施口罩令等防疫措施。但威斯康星州兩個學區沒有實施上述防疫措施，其後有兩名學童在校園感染新冠肺炎。兩名學童的母親分別控訴學區無視衛生部門建議及危害學童安全。

菲律賓人唔肯接種疫苗？杜特爾特：趁你瞓幫你打 【下一頁】

涉事學區為威斯康星州福爾克里克（Falls Creek）學區，首名原告Gina Kildahl的兒子就讀該區一間小學，上月底的新冠檢測呈陽性。

Gina Kildahl入稟法院指，學校董事會投票反對校園口罩令，允許人們不戴口罩或接受新冠藥物的情況下也可入内。

據悉，Gina Kildahl的子女每日佩戴口罩上學，但校内大量學生都沒有這樣做。直至9月下旬，她的兒子於所在的班級爆發疫情後也確診新冠肺炎。她認為學區及學校董事會拒絕實施抗疫措施，導致兒子染疫。

【新冠疫苗】Moderna保護力足 美FDA未建議打加強劑  【下一頁】

而另一名學童家長詹森（Shannon Jensen）則控訴威斯康星州的沃基肖（Waukesha）學區。

詹森指她的兒子在學校上課時一直佩戴口罩，但很多人都沒有戴口罩。其中一名學生9月連續兩日出現新冠症狀。詹森引述校方建議其兒子可選擇隔離。結果，就讀該校的長子確診，她需要隔離另外兩名子女,也批評學區未有為隔離學童作特別安排。

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責任編輯：鄭錦玲

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