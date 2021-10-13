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【翻譯服務】照顧小眾？ 　微軟的AI翻譯服務支援100種語言及方言

科技 19:00 2021/10/13

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微軟最近在其翻譯工具Translator中，加入12種新語言，如藏語、土庫曼語、維吾爾語等，目前工具共可支援100種語言。

目前不少翻譯工具都可以翻譯大部分主流語言，如英文、中文、法文等。至於微軟最近在其翻譯工具Translator中，加入12種新語言，如藏語、土庫曼語、維吾爾語等，目前工具共可支援100種語言。

【Google】Google推快捷語音指令Quick Phrases 毋須再講「Hey Google」

由於主流語言的資源多，因此翻譯服務要提供如英語、華語、印地語、阿拉伯語和西班牙語，相對簡單得多。隨著技術進步，人工智能技術也逐漸可以對瀕臨滅絕的語言，提供翻譯服務。

微軟的AI翻譯服務，使用一種稱為Z-code的多語言人工智能模型，該模型能結合同一家族語言，如印地語、馬拉地語和古吉拉特語等印度語。透過讓各個語言模型相互學習，降低達至高品質翻譯所需要的資料量。微軟又指，透過共通性和遷移學習，能同時改進整個語言家族的翻譯品質，而且減少資料需求，對因資源有限或母語人口減少，而瀕臨滅絕的語言，得以建立語言模型。

【Google】只有密碼不安全 Google年底前為1.5億組帳戶啟用「兩步驟驗證」

微軟在其翻譯工具Translator中加入12種新語言和方言，包括巴什基爾語、迪維希語、藏語、土庫曼語、維吾爾語和烏茲別克語等，目前全球總共有8,460萬人使用這些語言。微軟提到，在加入12種語言之後，Translator已經可以支援100種語言，語言覆蓋人數達到56.6億人。

【國安因素？】中國用戶無得升級Windows 11 用戶抱怨：CPU及芯片不支援

記者：廖淑瑩

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