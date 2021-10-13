【大行點睇】滙豐削瑞聲目標價惟仍予「買入」評級　料盈利將於第四季反彈

滙豐發表研究報告，將瑞聲科技(02018) 的目標價由52.4元下調至41.6元，削減其2021至2023財年的盈利預測約20%至24%，維持「買入」評級。



該行指出，瑞聲此前發盈警料第三季股東應佔溢利介乎1.66億至2.1億元人民幣，按年跌51%至61%，按季跌46%至57%，遠遜該行預期，相信主因聲學和光學業務表現疲弱所致，當中包括由於越南第三季受疫情影響，導致產能利用率下降，以及受額外轉移製造資源的成本影響；iPhone的設計發生變化；第三季市場對Android需求低迷，導致鏡頭和相機模組出貨量下滑；晶片短缺令部分智能手機型號的延誤和取消；第三季或錄匯兌損失，或匯兌收益大幅減少。

不過，該行認為瑞聲盈利將於第四季反彈，因越南工廠自9月起全面復產，估計生產中斷等一次性問題應在第四季得到解決；產品組合優化，獲得更高級的iPhone等模型訂單，料提振毛利率。光學方面，預期第四季出貨量及利潤率將恢復至正常水平。此外，該行預期瑞聲未來幾個季度力爭推出更多混合鏡頭產品，或吸引更多客戶興趣，而競爭對手因限電而停產，估計瑞聲的金屬外殼業務將有所復甦。

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