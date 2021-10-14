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哈里梅根進軍金融界 成可持續投資公司合夥人

環球社會熱點 08:30 2021/10/14

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英國哈里王子與梅根雖然已退出英國王室，但二人移居美國後仍動作頻頻，成為民眾焦點。據悉，哈里與梅根已進軍金融界，成為紐約市一間專門支持可持續發展的投資公司合夥人，協助管理13億美元（約101.4億港元）資產。

梅根紐約之行點解包到實？ 疑與哈里拍Netflix紀錄片 【下一頁】

哈里（Prince Harry）梅根（Meghan Markle）近來積極發展二人業務，其中專為富有顧客提供可持續投資的建議，優先考慮氣候變化及人權等問題的紐約市投資公司Ethic宣布，哈里與梅根已向公司注入資金，並成為合夥人，協助管理13億美元（約101.4億港元）資產。

Ethic在聲明中表示，哈里梅根與公司抱持眾多相同的價值觀，對二人加入企業成為合作夥伴感到非常興奮。哈里梅根承諾致力解決社會所面對的重要問題，例如氣候、性別平等、健康、種族平等、人權及加強民主等，亦理解這些問題本質存在相互關聯。

Ethic亦指，哈里與梅根可協助企業與全球數百萬人接觸及認識，讓更多人得知投資可持續發展的概念。

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哈里好帶挈？ 美國初創公司估值翻倍 【下一頁】

事實上，梅根在接受《紐約時報》 獨家訪問時透露，哈里多年以來一直希望可以投資與自己抱持相同價值觀的地方。哈里亦表示希望與梅根能鼓勵更多民眾、特別是年輕人，趁年輕以可持續方式投資。

哈里梅根致力實現財務獨立，二人早前已和Spotify及Netflix簽定制作協議，分別合作推出自家Podcast節目及拍攝紀錄片。 此外，哈里亦為Apple TV+ 制作有關精神健康的紀錄片及即將推出自傳。

可持續發展型投資於過去10年崛起，在美國於2019至2020年間，相關類型的基金拉攏翻倍投資，接近510億美元（約3,967.8億港元）。

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責任編輯：郭麗明

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