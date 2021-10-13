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【樓市熱話】姐屋企裝修回娘家暫住 與姐夫霸佔睡房 妹呻被迫瞓廳 網民：有錢裝修冇錢租地方

理財智慧 18:33 2021/10/13

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一家人互相幫忙本是應份之事，但若犠牲了其中一方的利益，則事前一定要講清楚。有女網民在討論區發帖，指已緍的姐姐因為屋企打算裝修迎接新生命，暫時搬回娘家短居，卻因姐夫一起搬回來，兩公婆因而霸佔了妹妹的房間，妹妹要被迫瞓廳，大呻姐姐事前沒有講清楚，結果網民大多表態撐妹妹，認為女兒家瞓廳始終是不方便。

妹妹帖文指出，家姐結婚兩年，早已搬出去住，計劃生小朋友，終於今年成功有孕，姐夫決定裝修屋企迎接新生命，想小朋友都有自己的一間房。據妹妹講，家姐未結婚前，她們是睡在一間房，但現時已變了妹妹個人房間，碌架床也變成了單人床。

同場加映：【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨  38萬裝修380呎單位  清水樓間出3房  仔女各擁私人空間

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近日家姐打電話給母親，表示想在裝修期間搬回娘家暫住，妹妹原本也沒所謂，一心以為好像以前一樣，是和家姐一間房孖鋪。怎料原來姐夫也搬回來住，她們事前並不知情，未有為姐夫準備生活用品，更想不到的，是母親叫妹妹讓出房間給家姐兩公婆，妹妹則要出廳瞓。妹妹心生不忿，心底反問「為何不是姐夫瞓廳？」。

此帖一出，網民反應頗一面倒，為妹妹抱不平，表示「有錢裝修，無錢租地方，仲要回來迫害你」、「一係叫老豆瞓廳，一係叫姐夫瞓廳」、「現時酒店咁平，短租幾個月都得啦」、「女仔瞓廳好肉酸, 盡量唔好, 大家商量下先」

其他網民回應：

幫到就幫,否則叫佢地租住宅式酒店囉

直接問清楚你家姐，你自己判斷值不值，也看清家人的真面目！

屋企大，當然沒問題。 如果細，就騷擾人。租酒店住好過啦

那裏過千呎？裝修要4個幾月？有無諗過其實佢地係打算靜雞雞賣樓移民？

家姐得一個有今生冇來世

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記者：李兆明

 

 

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