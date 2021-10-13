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【大灣局發展】畢馬威：3年內地港澳增聘7000人

宏觀解讀 17:55 2021/10/13

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【大灣局發展】畢馬威：3年內地港澳增聘7000人

畢馬威（KPMG）亞太區及中國主席陶匡淳表示，畢馬威計劃在未來三年在中國開展大規模的招聘，預計在中國內地、香港和澳門的僱員人數將會從目前的13,000人增加到約20,000 人，同時將辦事處的數目從28個擴充至40個，以滿足香港和澳門經濟、金融市場深度融合帶來的會計和諮詢服務需求的增長。

陶匡淳稱，香港作為大灣區金融樞紐，正吸引著眾多中國內地企業擴大在港業務，而在短時間內成功物色符合其特定需求的人才已是當務之急。

畢馬威設ESG戰略 未來3年投入逾110億港元，可見【下一頁】

畢馬威指，人才是大灣區發展核心，《施政報告》決定擴大「優才計劃」年度配額一倍至4000人，新增「資產管理合規專才」及「環境、社會及管治相 關財經專才」專業，配合香港未來重點發展金融、 創科、文化藝術和爭議解決服務的政策方向。

陶匡淳稱，香港在國家賦予的開放定位下， 將通過發揮國際循環格局中的重要節點作用，更好地利用兩個市場、兩種資源，促進香港特區建 設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心。

相關文章：

【施政報告2021】畢馬威：香港需要與前海各地協調發展　會計專業人士可推動中國會計行業國際化

編輯：麥德銘

經濟 會計 畢馬威 大灣區 施政報告

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