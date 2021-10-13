【晶片短缺】半導體短缺蔓延到K-pop　連BTS應援手燈都要加價

半導體短缺持續，全球多個行業由此成本上漲甚至出現供貨短缺的問題，就連一些偶像商品都受到影響，在演唱會上粉絲用來隨著音樂揮動的應援手燈就因此要加價。

據《路透社》報道， 防彈少年團（BTS）的周邊商品，「ARMY bombs」應援手燈，在9月宣布加價，增2美元至59美元一枝。其所屬公司Hybe（韓：352820）的線上商店「Weverse Shop」 表示，這是因為全球半導體短缺影響持續，導致生產成本上升。

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受影響的當然不只是BTS的粉絲，韓國男團SEVENTEEN的粉絲亦需多付3美元購買他們應援手燈，而EXO、SHINee、少女時代和BlackPink等藝人的應援棒亦已經售罄，粉絲更是連想買也買不到。

半導體市場研究公司 Objective Analysis 的分析師Jim Handy表示，應援手燈中所使用半導體是使用較舊的技術製造，而這種低端晶片目前面臨著最大的短缺。有製造商表示，半導體交付時間由現在由一般的約兩個月延長至六個月。

FANLIGHT是為BTS、EXO 和 SuperM等偶像組合製作應援手燈的公司，其創辦人Ashton Jungmin Choi就向《路透社》表示，現在單是運費就漲了三倍，晶片成本更比一年前增加了 30%。

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責任編輯：黃苑筠