【可持續發展】晉達調查：78%港受訪者了解淨零碳排放　可持續投資取態分四類型

▲ 35%認為最重要的是投資經理要確保ESG元素 （環境、社會及管治） 充分融入投資程序中

綠色低碳受全球關注，晉達（Ninety One）發表主題為「為零碳世界投資：投資者所想 」全球脈動調查報告，發現78%香港受訪者認為他們了解淨零碳排放，70%則了解淨零碳排放原則與投資的關係，比例分別高於全球的4個百分點及8個百分點，反映他們還認為社會應鼓勵減少碳排放，並樂意把資金用於推動淨零碳排放上。

可持續投資可細分為四個類型

全球投資者為應對氣候變化，並轉向為了實現淨零碳排放而投資。59%香港投資者將少於或等於25%的資金投資於淨零碳排放的基金或公司，計劃增加用於協助實現淨零碳排放的基金或公司的資金比例則為58%，兩者比例均高於全球。

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受訪者在考慮整體投資及可持續投資時的取態可細分為四個類型，分別是保守謹慎型（高度規避風險）、順其自然型（逐漸關注淨零碳排放）、仔細分析型（仔細規劃、深入研究）及務實理想型（熱衷於推動淨零碳排放）。

選擇可持續投資的投資經理時，包括香港在內的投資者中，35%認為最重要的是投資經理要確保ESG元素 （環境、社會及管治） 充分融入投資程序中，而新加坡投資者則認為投資經理擁有值得信賴的聲譽最重要。

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晉達主題股票團隊聯席主管Deirdre Cooper表示，全球投資者都希望投資於致力實現可持續未來的公司或國家的基金，集團有責任為最終投資者提供能夠應對氣候危機的方案。」

是次調查是由晉達委託Intrinsic Insight，在2021年7月至9月期間針對英國、德國、意大利、丹麥、瑞典、南非、新加坡、香港、美國及加拿大等10個市場約6,000位個人投資者進行的網上調查。其中香港及新加坡的受訪者共900人。

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