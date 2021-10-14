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英國仇恨犯罪增近1成 種族有關個案佔整體近75%

環球社會熱點 09:05 2021/10/14

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英國早前曾傳出多名華裔人士遇襲，讓當地種族議題再次成為焦點。英國官方數據顯示，英格蘭及威爾士自新冠肺炎疫情爆發後，仇恨犯罪增加9%，達致創記錄的逾12.4萬宗。過半仇恨犯罪個案涉及破壞公眾秩序，4成涉及暴力，5%為刑事毀壞及縱火。

美國去年亞裔襲擊激增70% 仇恨犯罪創12年新高 【下一頁】

受「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）運動及右翼社運人士影響，英國官方周二（12日）公開的數據顯示，截至今年3月，1年內的與種族有關的仇恨犯罪個案數目佔整體近4分之3，按年度增加12%。自疫情爆發後，英格蘭及威爾士整體仇恨犯罪數目達12.4萬宗，按年度增加了9%。

內政部報告顯示，警方記錄犯罪方式已經有改進，但特定事件發生後仇恨犯罪數目會在短時間內上升。疫情封城規定導致民眾上網時間增加，接觸網上有害資訊風險因此增加。種族平權運動人士表示，網上假消息和陰謀論興起，已被用作宣傳暴力及仇恨。

英少數族裔警升職難 去年僅100亞裔晉升 【下一頁】

紐約亞裔歧視年增335% 仇恨犯罪數目翻倍 【下一頁】

影子內政大臣Nick Thomas-Symonds表示，數據突顯政府有立即採取行動的必要性，仇恨犯罪數目激增是必須緊急改革的警號。內政部發言人表示，記錄個案數目增加原因是警方記錄方式普遍得以改善，以及受害者挺身而出意願增加，承認未來仍需努力。

英國媒體報道，有意見指數據缺乏針對女性仇恨犯罪個案數目。社運人士表示，應將性（sex）與性別（gender）列入仇恨犯罪類別，英國首相約翰遜（Boris Johnson）曾指不會為此修改法例。目前英格蘭及威爾士43支警隊中，共有11支有將厭女症列為仇恨犯罪。

另外，針對同性戀仇恨犯罪個案數目增加7%，而殘疾仇恨個案則升9%，跨性別身份仇恨犯罪增加3%。惟宗教仇恨犯罪個案數目下降18%，是自2019年高峰後連續第2年錄得下降。

責任編輯：李俊儀

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