【理財智慧】打風跌左隻窗保險包唔包? 一文看清火險、家居保險、第三者責任保險

近日，連續兩個颱風「獅子山」和「圓規」相繼襲港，不少「打工仔」都難得可以獲得額外的一日假期。面對颱風，不少市民除了到超市搶購食品外，也會幫家中的窗戶貼上十字膠紙，以阻止窗戶倒塌，但如果不幸窗戶掉在街上，買甚麼保險才可以獲得賠償呢? 因此本文便會簡介火險、家居保險、第三者保險的分別，以及萬一不幸發生意外，而引致財物損失，應該由哪份保險承包。

火險

樓宇結構保險即我們俗稱的「火險」，樓宇結構又和火扯上關係呢? 主要原因是受保了一但遇上火災時，對於樓宇結構提供保障。雖然稱為「火險」但當然不只承保火災引起的損失，也包括颱風、電撃、煤氣及石油氣爆炸、蓄意破壞等引起的結構意外 (當然個別保險產品而定) ，但主要保障額是樓宇結構的重建費用，但對於屋內的財物損失並沒有保障，例如因為颱風的原因，令單位出現水浸、打風爆窗等，令樓宇結構受捐，便可以向保險公司申索。

家居保險

有別於前面提及的樓宇結構保險不同，家居保險主要是承保家居的財物，包括金錢、傢俱及電器因意外發生而引致的損失。

例如因為有人入屋偷竊，引致有財物損失，便可以向保險公司提出申索。不少保險公司都提供基本和自選作為家居保險的選項，主要讓投保人可以根據家中物品的價值進行投保，可以提供額外的保額。

第三者保險

一般購買家居保險均會附送第三者責任保險，主要是保障因單位內成員因個人疏忽而導致他人身體受損或財物損失而引致的索償。例如因為家中窗戶不幸飛脫，而令路人受傷或財物損失，涉事的人士便可以向單位的業主索償。

窗戶屬於火險或家居保的範圍呢?

兩者均有可能，主要取決於家中窗戶屬於原裝或裝修後更換。如果是屬於原裝，是屬於樓宇的結構，因此需要購買「火險」。如果是業主在入伙後更換或安裝，則屬於家居保險。但作為精明的消費者，為了避免到時未能索償，因此都建議一併投保。例如因為颱風的緣故，令到家中的窗戶飛脫，而因為窗戶飛脫令家中水浸，令到單位有財物損失，是屬於家居保的範圍，而窗戶如果是屬於原裝的為火險的保障範圍。

保費的定價

保費的費用主要取決於樓齡、單位面積和墊底費。例如以A公司的家居保險為例，樓齡主要分為40年或以下、41-50年 和51年以上，在同一面積的情況下，如果樓宇超過51年或以上，保費可達49%的差異。同時，單位的實用面積愈大，保費也愈高，例如400尺以下的單位與800-1200尺的單位，保費也可以差一半。最後便是墊底費的不同，墊底費即投保人自行負責的金額上限，例如投保人買了份墊底費2,000元的保險，但如果維修費用為2,500元，業主最終獲賠500元，其中2,000元需要自行支付，因此墊底費愈低，保費也愈高。

▼ 點擊圖片放大

現在有不少的保險公司在購買家居保險的時候，可以以附加保障的形式加入樓宇結構保險，保費會較單獨購買便宜。同時，家居保險和「火險」一樣，也是每年都要購買，保費也會受過往的申索記錄而影響。最後，作為投保人要留意保障額是否符合個人的需要，也要留意保單的生效日期。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩