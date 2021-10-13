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【港股追蹤】小米昨舉行首屆企業服務峰會　披露B端業務戰略攻企業客戶

股樓投資 17:27 2021/10/13

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據內媒報道，小米（01810）昨日(12日)舉行首屆企業服務峰會，並披露B端業務戰略。

對於小米集團切入ToB業務的原因，王翔坦言，除了作為集團新的業務增長點，更希望能夠提高整個企業和社會的運行效率。小米商業模式的重點之一就是效率高，希望能讓其他企業花最少的錢、用最高效方式提升運營效果。

王翔指出，ToB業務和ToC業務的邏輯和模式不一樣。ToC模式不能直接服務於ToB市場，ToB業務需要針對特定行業特定客戶做更定制化的開發和適配。集團目前主要的工作是深入了解不同行業的需求，做好適配，希望能把企業客戶真正變成「米粉」。

今年1月，小米集團組建ToB業務部門。小米集團ToB業務部副總裁白鵬透露，今年小米ToB業務收入預計約20億元人民幣。定制終端是小米集團ToB業務的重要組成部份。目前主要提供手機、電視、平板、音箱等產品的定制解決方案。另一大板塊是智能生態業務。目前已經形成五大場景的智能生態解決方案，包括在住宅、酒店、公寓、辦公、養老等進行智能生態業務合作。

 

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撰文 : 周兆邦

港股 小米集團－W（01810）
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