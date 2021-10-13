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長實大搞噱頭　洪水橋新盤命名「#LYOS」　到底有何意思？

股樓投資 17:29 2021/10/13

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長實（01113）旗下洪水橋新盤早前命名為「#LYOS」，並已獲批預售，料最快本月登場。值得留意的是，「#LYOS」名字玩味十足，與過往新盤命名風格不同，而長實執行董事趙國雄解釋指，「#LYOS」是「Live Your Own Style」縮寫，再加上「#」hashtag，巧妙地表達項目的創新獨特個性，為住客帶來夢寐以求、隨心率性的自主生活模式，亦反映出項目的目標客群以年青人及崇尚型格生活的人士為主。 

新一份《施政報告》把洪水橋╱厦村納入重點規劃發展的「北部都會區」，強調都會區「是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區」，而報告另一亮點，乃洪水橋往前海鐵路走線規劃，進一步打通本港與內地跨境交通網絡，積極配合中央提出《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。由於「#LYOS」料受惠新政策，所以長實如何定價將成關鍵。趙國雄透露，「#LYOS」定價會參考「北部都會區」範圍樓盤價格。 

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資料顯示，「#LYOS」屬低密度發展，全盤僅341伙，其中290伙（標準戶和前庭花園戶）分布於五座5層高的大樓，而51伙花園複式戶則另佔一方，而實用面積由202平方呎起，至最大806平方呎，涵蓋開放式、1房、2房以至3房間隔。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 ＃LYOS 趙國雄 長實

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