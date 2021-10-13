【MPF】積金局月底舉辦「Chill級積金攻略匯」 設一對一諮詢

強積金是打工仔的努力成果，而且關乎退休，當然要認真處理。積金局為協助強積金計劃成員做好長遠理財規劃，將於10月29至30日舉辦「Chill級積金攻略匯」，超過10個專題講座及工作坊，由一眾理財專家、成功斜槓族、人氣YouTuber分享退休策劃、投資部署、斜槓族財策、家庭理財等心得，而且現場還設有一對一諮詢服務。

嘉賓講者包括香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔、保險業監管局副總監 （長期業務）呂愈國、認可財務策劃師兼理財教練林昶恆、網絡紅人小斯、香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才等。

此外，現場還設有一對一諮詢服務（需預約），由認可財務策劃師提供免費及中立的強積金分析與退休策劃意見。

「Chill級積金攻略匯」詳情如下：

日期：2021年10月29至30日（星期五、六）

地點：尖沙咀香港喜來登酒店3樓宴會廳

語言：粵語

費用：全免

形式：可選實體現場參與或觀看網上直播

有關「Chill級積金攻略匯」的專題講座及工作坊詳情及報名方法，請參閱活動網站（www.chillretirement.hk/）。

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