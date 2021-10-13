【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光

有不少人也說，只要在香港能排得上公屋，那他便能稱得上是人生大贏家，但當在擁有公屋過後，接下來所要面對的挑戰便是裝修了。由於不少人並沒有太多的資金預算，因此在裝修設計上屢屢碰壁。而是次的單位裝修費只是用了15萬屬平裝，因而十分適合手頭上沒有太多資金的人，若你有興趣，便看下去吧！

是次要介紹的單位位於火炭駿洋邨，其面積為320呎，是一個3至4人的單位，其裝修費為約15萬，走現代簡約的風格。單位的原則為L形，有一梗廚和廁，但沒有梗房，因此屋主在間房和傢私擺佈上也較容易。另外，此單位屬於清水樓，所以屋主在收樓時只會有水泥地和白色的牆面。

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在間隔上，由於這單位屬三人家庭，因此屋主要求在間隔上需要有兩間房，使孩子有獨立的空間；在採光上，戶主對光線有要求，希望全屋的光線要夠光猛，而且每間房也需有窗；而在儲物上，則要求有足夠的儲物空間，但又不希望用上入牆櫃；在風格上，屋主要求全屋走簡約路線，主要以淺色色調為主。

有見及此，在格局上，設計師把客廳一分為二，間出孩子的房間，並以一塊具藝術感的屏風作間隔，保留了客廳大部份的光源，而在入門口的位置及廚房門口也分別造了一個C型及L型的大型落地儲物櫃，以增加儲物空間。全屋的色調主要為淺色，分別以藍、白和木紋色為主調，打造出現代簡約的風格。

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在客廳上，屋主分別採用了淺灰色的木紋磚、粟色木紋色電視櫃及不規則的展示櫃來打造出簡約風，另配上藍色的牆壁、沙發和一張具波利米亞風的地氈，既簡約又能展顯出一些文藝古典的感覺；在孩子的房間上，戶主採用了一塊藍白菱格花紋的屏風作間隔並與客廳中的藍色沙發相互呼應，而房間內也擺放了大型落地衣櫃，方便孩子收納衣服；在主人房上，戶主用了白色門框，而入內則有一落地衣櫃及一粟色木紋辦公桌，方便屋主在家工作。

在廁所上，屋主採用了一弧形企缸與廁所進行乾濕分離；而廚房則選用了一深色木紋L型廚櫃，將爐灶區及水槽區分開，使當二人一同進入廚房煮食時，也不會導致手忙腳亂的情況，同時又能增加儲物空間。

清拆：約5000元 油漆：約28，000元 泥水：約36，000元 木工：約57，300元 水電：約17，350元 雜項：約13，000元 合共 ：約156，650元





圖片由重生室內裝修公司提供

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責任編輯：關海儀