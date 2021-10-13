【有相睇】風雨無阻買家入市港島豪宅　香島四房兩套連車位2,808萬成交　業主5年微賺27萬

圓規襲港，天文台懸掛8號颱風信號，但有買家就無懼風大雨大，在颱風天下入市港島豪宅，涉資2,808萬元。美聯物業佘錦驊表示，該行剛在8號風球高掛之際，成功促成筲箕灣香島一個1,175實呎戶成交，同區客斥2,808萬元意頭價連車位承接。

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佘錦驊指，成交單位為香島2座高層B室單位，實用面積約為1,175平方呎，為4房連雙套房間格。他指，市場同類形單位極罕有，買家為同區換樓客，雖然颱風襲港，但由於原業主叫價合理，故拍板以2,808萬元意頭價入市，折合實用呎價約為23,898元，並連一個車位。

據悉，原業主於2016年10月份以約2,781萬元購入上述物業，是次轉售帳面輕微獲利約27萬元。

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