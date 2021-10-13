英國料多4間能源供應商倒閉 民眾開支勢增

英國能源價格持續飆升，早前陸續有小型能源供應商倒閉。英媒報道，本周料再有4間供應商會宣布破產倒閉，受影響客戶料需要轉用新供應商，能源開支勢增。

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英媒《天空電視台》（Sky News）指，英國最少有4間能源供應商周二（12日）與英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）開會，最快會於周三（13日）宣布破產。

英國上月已有9間能源供應商破產，如上述4間能源商也宣布破產，英國今年合共將會有16間供應商破產。

天然氣批發價格飆升導致能源業混亂，而受到能源價格上限影響，供應商也難以將持續上升的成本轉嫁至消費者。

政府拒絕出手解救瀕臨破產的小型供應商，Ofgem協助倒閉供應商的客戶，轉用新供應商。

英國自8月以來，約有170萬民眾受小型供應商倒閉影響，當中大部分人都轉用英國天然氣公司（British Gas）、E-On及EDF Energy等大型供應商。

但由於客戶與舊供應商的合約價格作廢，他們轉用新供應商後，能源費用支出急增數百英鎊。

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能源價格上限於本月初上升至1,309英鎊（約1.39萬港元），預計將會明年4月時的新一次審查再次上調。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）周二表示，政府應該干預並支援受天然氣價格飆升打擊的企業。他表示不少企業才逐漸擺脫疫情陰霾，又面對天然氣批發價格急升的問題，認為很多企業都只是勉強維持經營。

簡世德警告政府如拒絕提供支援，供應商倒閉後，政府為失業員工提供福利所需成本會更高。

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責任編輯：鄭錦玲