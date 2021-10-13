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金正恩被「北韓隊長」搶風頭 藍衣男身份惹揣測

環球社會熱點 18:13 2021/10/13

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北韓領袖金正恩周一（11日）出席國防展覽會，官方發布的照片中，有網民在大合照留意穿著藍色反光緊身衣的男子，於一列身穿軍服的官員中十分顯眼，在社交網站引起廣泛討論，搶去金正恩風頭。有網民甚至稱他為「北韓隊長」、「火箭人」。

金正恩西裝配涼鞋出席黨慶 再惹健康疑雲 【下一頁】

北韓官媒朝中社發布有關金正恩周一出席國防展覽會的照片。其中金正恩與身穿軍服的官員，在坦克車前排開的大合照，其中一名身穿藍色反光緊身衣、頭戴身藍白相間尖帽的男子，與合照軍人的一身正式形成鮮明對比，引起網民注意。

金正恩身穿整齊西裝參觀展示，期間更宣布北韓正打造一支具備對美國發動核武打擊的「無敵」軍隊；雖然金正恩言論具威脅性，但網民卻將目光放在藍色反光衣的男子身上。

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北韓建黨紀念日首次講話 金正恩未來5年著手恢復經濟 【下一頁】

社交網站有不少網民討論這名神秘男子的身份，甚至稱他作「北韓隊長」、「火箭人」等， 成功搶去金正恩風頭。

官媒未有透露藍衣男的身份，但熟悉北韓事務的專家認為，男子似乎是負責跳傘表演的士兵。北韓先前舉行的航空展覽照片所見， 金正恩觀看噴射飛機表演，《朝中社》亦指「一流的跳傘者展出完美的著陸技巧」。

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責任編輯：郭麗明

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