【職場熱話】打工仔花一年跟進工程項目 卻被上司要求轉交至新同事 網民：不要想太多吧

若在一所公司工作久了，人事上或工作上的調動自然是少不免的，不知道大家又有沒有試過因這些的調動而感到煩惱呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己因無故被上司要求放下手頭上的工作，轉去接手另一項工作而感到十分苦惱。

樓主指自己現時手上的項目經已跟進了一年，而其上司因一位新同事的到來，便要求他把手頭上的工作轉交至那位新同事手上，而他自己則轉接手另一項工作，但樓主為此感到十分苦惱，原因是那位新同事會經常向樓主追問工作上的事情，而自己因才剛接手新項目，因而工作量不算大，而這樣使樓主感覺到自己在公司像個閒人。

【職場調查】疫情下大學畢業生仍對就業充滿信心 46%香港大學生認為就業前景比上一代好 邊個行業最吃香? 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「不要奴性這麼重吧！」，「不用理會別人怎麼看，自己的感覺最重要。」，「要不你找定下一份工作吧。」，也有人，指「可能是你原本的工作做得不錯，所以能讓新同事較容易接手？」，「老闆有新工作項目先找你接手，顯示你有價值。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】康文署招聘臨時泳池活動助理 月薪近1.4萬元 只要求持中五學歷 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最後樓主也有在討論區留言指，「的確有可能是因為工作做得不錯，才較容易讓新同事去接手，但我自己認為原來的項目學到的東西較多，而現時的工作則較難上手，因為很多同事的年紀和職位也比我高。」。

【職場熱話】 舊同事只因利益關係而保持聯繫 打工仔錯信職場有真心 網民：做人不要太天真 【下一頁】

同場加映：【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀