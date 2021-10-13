【碳中和】MSCI批上市企業推高氣溫3度　點名10大碳排放公司、巴郡亦上榜

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【MPF】積金局月底舉辦「Chill級積金攻略匯」 設一對一諮詢
國際指數公司明晟（美：MSCI）公布最新一期「淨零追蹤」報告，指因全球上市公司，將導致氣溫上升3°C，實現《巴黎協議》中的溫控目標變得越發遙不可及。報告點名全球碳排放量最大，而又未披露有關數據的10間公司，巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）以及多間能源公司均上榜。
MSCI表示，與1.5°C溫控目標保持一致的上市公司不到10%，將升溫幅度控制在1.5°C以內的全球碳排放預算，將於2026年11月前耗盡。而自今年7月公布首份淨零追蹤報告以來，在短短90天內，該排放預算的時間期限已經提前了5個月。
根據MSCI預測，巴郡以近1.47億噸二氧化碳排放量，排在第二位，而陝西煤業則億超過2億噸二氧化碳排放量，排在首位。
無披露碳排放量的十大高碳公司
|公司名稱
|國家
|預測碳排放量（噸二氧化碳）
|板塊
|陝西煤業
|中國
|2.01億
|能源
|巴郡*
|美國
|1.47億
|金融
|中建集團
|中國
|9366.95萬
|工業
|山西焦煤能源
|中國
|8253.5萬
|能源
|PBF ENERGY
|美國
|7533.29萬
|能源
|潞安環能
|中國
|7385.79萬
|能源
|中國航油（新加坡）
|中國
|6415.37萬
|能源
|東方電氣
|中國
|5758.68萬
|工業
|華域汽車系統
|中國
|5328.9萬
|非必需消費品
|MASTEC, Inc.
|美國
|4101.33萬
|工業
*巴郡是指Berkshire Hathaway Inc.，是指一間控股公司，而巴郡旗下至少3間企業有披露碳排放量。
淨零追蹤報告榜單
另外，報告亦點名，碳足跡最大的十間上市公司，沙特阿美以涉及二氧化碳排放量達22.21億噸，排在榜首。另外，中石油（00857）、埃克森美孚（美：XOM）以及中國神華能源（01088）排在第四至第六位。
所謂碳足跡，是指一項產品由生產至使用整個期間，直接或間接產生的二氧化碳排放量的總和。
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記者：梁安琪