【碳中和】MSCI批上市企業推高氣溫3度　點名10大碳排放公司、巴郡亦上榜

▲ 溫控目標遙不可及 MSCI點名碳排放量最高10大公司、巴郡亦上榜

國際指數公司明晟（美：MSCI）公布最新一期「淨零追蹤」報告，指因全球上市公司，將導致氣溫上升3°C，實現《巴黎協議》中的溫控目標變得越發遙不可及。報告點名全球碳排放量最大，而又未披露有關數據的10間公司，巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）以及多間能源公司均上榜。

MSCI表示，與1.5°C溫控目標保持一致的上市公司不到10%，將升溫幅度控制在1.5°C以內的全球碳排放預算，將於2026年11月前耗盡。而自今年7月公布首份淨零追蹤報告以來，在短短90天內，該排放預算的時間期限已經提前了5個月。

根據MSCI預測，巴郡以近1.47億噸二氧化碳排放量，排在第二位，而陝西煤業則億超過2億噸二氧化碳排放量，排在首位。

無披露碳排放量的十大高碳公司

公司名稱 國家 預測碳排放量（噸二氧化碳） 板塊 陝西煤業 中國 2.01億 能源 巴郡* 美國 1.47億 金融 中建集團 中國 9366.95萬 工業 山西焦煤能源 中國 8253.5萬 能源 PBF ENERGY 美國 7533.29萬 能源 潞安環能 中國 7385.79萬 能源 中國航油（新加坡） 中國 6415.37萬 能源 東方電氣 中國 5758.68萬 工業 華域汽車系統 中國 5328.9萬 非必需消費品 MASTEC, Inc. 美國 4101.33萬 工業

*巴郡是指Berkshire Hathaway Inc.，是指一間控股公司，而巴郡旗下至少3間企業有披露碳排放量。

淨零追蹤報告榜單

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外，報告亦點名，碳足跡最大的十間上市公司，沙特阿美以涉及二氧化碳排放量達22.21億噸，排在榜首。另外，中石油（00857）、埃克森美孚（美：XOM）以及中國神華能源（01088）排在第四至第六位。

所謂碳足跡，是指一項產品由生產至使用整個期間，直接或間接產生的二氧化碳排放量的總和。

相關文章：【施政報告2021】政府未來15至20年投放2400億應對氣候變化挑戰 中電：開發更多零碳能源滿足香港電力供應（第二版）

【碳中和】香港重啟碳市諮詢在望？ 雷添良：正探討發展大灣區碳市

【綠色金融】綠色可持續金融跨機構督導小組歡迎《香港氣候藍圖2050》

記者：梁安琪