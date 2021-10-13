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【職場熱話】打工仔本望轉工 卻獲現公司升職加人工 網民：旁觀者很難一概而論

理財智慧 18:01 2021/10/13

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不知道大家在轉工時有沒有遇上過一些決擇難題呢？ 近日有網民於網上討論區發文，指自己本打算辭職轉工，並經已找到新工作，但他現公司剛好因有職位空缺便升了他職和人工，而當新公司得悉他要拒絕其聘請時，也提出了更高的月薪去挽留他，於是樓主不知應繼續留在現公司還是到新公司工作好。

樓主經歷：

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【職場熱話】8號風球吹襲 不少商店照常營業 網民：有冇咁鍾意返工？ 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 旁觀者很難一概而論，因為除了人工，新舊公司的環境、規模、人事也是考慮的因素。」，「若不是現公司剛好有職位空缺，你等很久也沒有得升。」，也有人，指「走吧，魚不過塘不肥。」，「跳槽的人工怎樣也會比留在舊公司來得高吧！」。

另有網民分析，指「若現公司只做了一兩年，則建議你再多做一兩年，因為這樣的cv會比較好看，而且下一間公司若見你有在原公司升遷，對你的感覺也會好一些。」。

 

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責任編輯：關海儀

 

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