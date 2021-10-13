  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (三) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空業】響應白宮政策　波音要求12.5萬名美國員工接種疫苗　

商業 17:00 2021/10/13

分享：

波音公司（Boeing）表示，根據白宮對政府承包商發布的疫苗接種強制令，將要求其約12.5萬名美國員工，在12月8日的最後期限前接種新冠疫苗。（法新社圖片）

作為美國最大的飛機製造商，波音公司（Boeing）表示，根據白宮對政府承包商發布的疫苗接種強制令，將要求其約12.5萬名美國員工，在12月8日的最後期限前接種新冠疫苗。

【英國經濟】英國9月份職位空缺創新高　企業挽留人才加薪15%至20%

航空航天專業工程僱員協會（SPEEA）表示，他們「正在與僱主談判，以確保實施時適當考慮成員的關切、健康問題，並遵守談判的合約條款。」

不過，波音在德州有5000多名員工，而該州州長Greg Abbott才剛發布了一項行政命令，禁止包括私人僱主在內的企業強制員工接種疫苗。波音公司一位發言人回應稱：「由於德州的行政令，波音宣布的疫苗接種要求並不立即適用於當地。 」

其他美國的主要航空公司，包括美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）， 捷藍航空（JetBlue Airways）和阿拉斯加航空（ALK.N），以及飛機零部件製造商精神航空系統（SPR.N）也表示，將響應政府政策，要求所有美國員工接種疫苗，預計將覆蓋數百萬僱員。

【電子消費券】一田百貨營業額按年升13%　電器及嬰兒用品增長最顯著

【電動車】Bolt電動車電池有問題　LG同意賠償通用汽車93億港元

責任編輯：李智美

相關文章

【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費
2021/08/26
【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費
【疫苗接種】Krispy Kreme連續一星期送冬甩　鼓勵美國人接種疫苗
2021/08/26
【疫苗接種】Krispy Kreme連續一星期送冬甩　鼓勵美國人接種疫苗
【強制打針】卡夫亨氏辦公室將重開　美國員工需全面接種疫苗
2021/08/28
【強制打針】卡夫亨氏辦公室將重開　美國員工需全面接種疫苗
【護理員離職潮】拒絕接種疫苗　英格蘭大量安老院護理員離職　轉向海外招聘　
2021/09/17
【護理員離職潮】拒絕接種疫苗　英格蘭大量安老院護理員離職　轉向海外招聘　

你可能感興趣

【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費
13:17 2021/08/26
【美國疫情】達美航空向未打疫苗員工　收取每月約1500元醫保附加費
【疫苗接種】Krispy Kreme連續一星期送冬甩　鼓勵美國人接種疫苗
17:43 2021/08/26
【疫苗接種】Krispy Kreme連續一星期送冬甩　鼓勵美國人接種疫苗
【強制打針】卡夫亨氏辦公室將重開　美國員工需全面接種疫苗
11:24 2021/08/28
【強制打針】卡夫亨氏辦公室將重開　美國員工需全面接種疫苗
健康問題 德克薩斯 疫苗 美國 行政 白宮 航空業

下一篇文章

【電子消費券】一田百貨營業額按年升13%　電器及嬰兒用品增長最顯著
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市開店】DIOR及Piaget旗艦店明年於廣東道開幕　海港城全年增100間新店
【疫市開店】DIOR及Piaget旗艦店明年於廣東道開幕　海港城全年增100間新店
【辦公空間】混合工作模式需求熱烈　靈活辦公空間營運商IWG新中心落戶海濱匯
【辦公空間】混合工作模式需求熱烈　靈活辦公空間營運商IWG新中心落戶海濱匯
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【魷魚遊戲】法國Netflix開設《魷魚遊戲》快閃咖啡廳　神還原劇中戳椪糖挑戰
【魷魚遊戲】法國Netflix開設《魷魚遊戲》快閃咖啡廳　神還原劇中戳椪糖挑戰
【香港經濟】中小企業務狀況按月下跌　收縮區域由49.0下跌至47.8
【香港經濟】中小企業務狀況按月下跌　收縮區域由49.0下跌至47.8
【乳製品】全球牛奶產量急跌　導致脫脂奶粉價格破近7年高位
【乳製品】全球牛奶產量急跌　導致脫脂奶粉價格破近7年高位