【航空業】響應白宮政策　波音要求12.5萬名美國員工接種疫苗　

▲ 波音公司（Boeing）表示，根據白宮對政府承包商發布的疫苗接種強制令，將要求其約12.5萬名美國員工，在12月8日的最後期限前接種新冠疫苗。（法新社圖片）

作為美國最大的飛機製造商，波音公司（Boeing）表示，根據白宮對政府承包商發布的疫苗接種強制令，將要求其約12.5萬名美國員工，在12月8日的最後期限前接種新冠疫苗。

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航空航天專業工程僱員協會（SPEEA）表示，他們「正在與僱主談判，以確保實施時適當考慮成員的關切、健康問題，並遵守談判的合約條款。」

不過，波音在德州有5000多名員工，而該州州長Greg Abbott才剛發布了一項行政命令，禁止包括私人僱主在內的企業強制員工接種疫苗。波音公司一位發言人回應稱：「由於德州的行政令，波音宣布的疫苗接種要求並不立即適用於當地。 」

其他美國的主要航空公司，包括美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）， 捷藍航空（JetBlue Airways）和阿拉斯加航空（ALK.N），以及飛機零部件製造商精神航空系統（SPR.N）也表示，將響應政府政策，要求所有美國員工接種疫苗，預計將覆蓋數百萬僱員。

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責任編輯：李智美