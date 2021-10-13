【政府工略】選舉事務處請常務助理 月薪1.3萬 必須達中五程度

選舉事務處請常務助理，月薪13,440元，申請人必須達中五程度，職位主要協助處理選民登記或籌備和進行選舉的相關工作。職位可能需要超時工作及在星期六、星期日及公眾假期工作。另外，職位會按非公務員合約條款聘用，為期約1-3個月。當合約屆滿，獲續聘的事宜，須視乎屆時部門的服務需求及受聘者的工作表現而定。有意者請於10月21日前申請。

詳情如下：

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申請手續：申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2021年10月21日或之前送達下列聯絡地址，信封面須註明申請『常務助理』。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。在網上遞交申請的人士，須在2021年10月28日或之前把所需的証明文件副本郵寄至下列聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔港灣道25號海港中心10樓選舉事務處人事部

查詢電話：3105 3158

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責任編輯：羅浩濂