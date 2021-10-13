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【大行點睇】中信証券指阿里中長期前景仍樂觀　維持「買入」評級

股樓投資 17:15 2021/10/13

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中信証券發表研報指，受暴雨及疫情等因素影響，2021年7至8月實物電商總體增速放緩，阿里巴巴（09988）核心商業貨幣化預計將保持相對穩定，該行預計9月季度公司核心電商GMV按年增長8%。

該行還認為，淘寶特價版，淘菜菜，本地生活等業務的投入規模環比加大，將影響利潤釋放，預計9月季度核心商業EBITA Margin下滑至20%。雲業務方面，頭部大客户流失及教育行業影響依然存在，未來政企業務拓展將成為業績增長主要驅動。

該行給予阿里巴巴核心商業15倍PE，雲計算10倍PS，同時考慮菜鳥等其他業務估值，基於SOTP估值測算，該行下調公司港股目標價至238港元，美股目標價至243美元ADR。

中信證券認為，公司股價下跌較大部分反映短期基本面悲觀預期，但長期來看，公司作為行業龍頭，數字化商業服務領域綜合競爭優勢顯著領先，該行維持對公司中長期的相對樂觀態度，維持公司港股及美股「買入」評級。

 

大行對阿里評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

阿里巴巴－SW（09988） 港股
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