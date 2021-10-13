【內房危機】世茂集團公告將按時贖回周五到期債券 內房準時還錢反變新聞？

世茂集團 （00813） 發表公告，公布公司已按2021年到期的6.375%優先票據未償還金額8.2億美元，連同累計到期日的利息資金，全數存入受託人指定銀行賬戶，同時將於周五（2021年10月15日）按時兌付。公告指到期贖回票據並無對財務狀況產生重大不利影響。

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早前花樣年 （01777） 在出售旗下物管業務後，又於9月20日發公告指「公司經營情況良好，運營資金充裕，不存在任何流動性問題」，卻於月初未有償付近2.1億美元的到期債務，不單令評級機制下調評級，同時導致市場對內房債券信心大跌，世茂集團準時還款，或多或少挽回市場對內房信心。

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