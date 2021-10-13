【職場熱話】HR被求職者拒絕面試 怒向上司投訴稱其不知好歹 網民：誰也有選擇的權利

相信大家都有過見工面試的經歷，不知道你們又有沒有試過在面試的前一刻收到其他公司的取錄通知，而陷入兩難的局面呢？ 近日有網民於網上討論區發文，指自己公司的HR在與求職者面試前收到他因一些原因而不來面試的通知，於是那位HR便十分憤怒地跟上司稱那位求職者不知好歹，竟放棄一間如此好的公司，而樓主的上司只笑稱說：「你選人，人也能有選你的機會。」。

樓主經歷：

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【職場熱話】 舊同事只因利益關係而保持聯繫 打工仔錯信職場有真心 網民：做人不要太天真 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 HR就是串，職位愈大愈串，真當你的工作是乞回來的。」，「HR應是還未吃藥」，「那位 HR拍馬屁拍得十分「肉酸」。」，也有人，指「那位求職者經已算很有責任感了」，「 打工仔便是這樣，你選人，人也可以選你。」。

另有網民，指「 我覺得HR這樣說也沒有甚麼問題，正常人被「放飛機」，也會感到憤怒的，反而上司事後展現出一副裝豁達、看透世事的模樣才讓人討厭。」。

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責任編輯：關海儀