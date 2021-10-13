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【二手樓價】施政報告公布後　元朗二手成交增九成　豪客不講價　花2000萬買樓

股樓投資 16:35 2021/10/13

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新一份《施政報告》公布後，多了買家到新界北部置業，其中元朗成交更急增逾九成。中原地產王勤學說，元朗爾巒珍諾華大道1座地下連花園特色戶，實用面積1,258平方呎，四房兩套間隔，前後花園面積合共約833平方呎，零議價2,000萬元易手，實用呎價約15,898元。 

代理續說，爾巒本月暫錄2宗成交，而平均實用呎價被上述特色戶拉高至14,300元。資料顯示，原業主於2016年9月以1651.9萬元一手購入單位，持貨5年，現帳面賺約348.1萬元，單位期內升值21%。 

談到近期市況，王勤學表示，元朗區本月累錄35宗二手成交，當中有23宗於《施政報告》公布後錄得，較《施政報告》出台前急增逾九成。他解釋說，新一份《施政報告》公布後，市場氣氛轉趨明朗，買家入市意慾提升，更錄不少逾千萬元的大額成交。 

延伸閱讀  

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁】 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 元朗區 爾巒 元朗 施政報告 中原地產

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