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【新股IPO】上海咖啡連鎖Manner Coffee傳明年赴港上市 公司回應：無相關計劃

股樓投資 17:18 2021/10/13

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消息指，上海咖啡連鎖Manner Coffee計劃最快明年來港上市，集資最少3億美元（約23.4億港元）；不過有指關於上市的討論仍在初步階段，集資規模和時間仍未落實。不過，Manner Coffee創始人韓玉龍回應內媒查詢時指，目前無相關計劃。另美團（03690）旗下龍珠資本、字節跳動等科網巨企參股。

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Manner Coffee於2015年在上海創立，以精品咖啡路線為主目前於內地有逾130間分店；大部分在上海，現時只在深圳、北京、蘇州、成都、廈門設有分店，而且官網標明目前未有使用加盟店方式擴張。

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記者：張以正

港股 IPO
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