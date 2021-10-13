【大行點睇】A50期貨追趕新加坡交易所需時 花旗降港交所目標價

花旗發表報告，指港交所推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，對短期盈利的刺激有限，佔今年度整體收入及衍生品收入分別10%及29%，但長遠有助港交所在A股衍生品中超越新加坡交易所。

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該行補充指，港交所在推出新衍生產品的速度較新交所落後，恒生指數及國企指數期貨及期權成交量自2018年高峰一直持續下降，A股期貨推出屬好開始，但仍需時間觀察。花旗補充指，新交所的衍生產品只在元旦日暫停買賣，交易時間較港交所長，後者需要解決交易時間等問題才能挑戰新交所。

花旗給予港交所「中性」評級，目標價由490元降至480元。

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