【二手樓價】圓規襲港趁亂掃貨 　低市價半成購香港仔漁暉苑

雖然颱風「圓規」襲港，但有買家不怕「八號風球」照入市，個別更成功以低市價入市。香港置業郭詠詩說，香港仔居屋漁暉苑F座低層7室，向北望山景，兩房間隔，實用面積約384平方呎，原叫價580萬元放盤，放盤約2個月，即獲區內客接洽，議價後減價約35萬元，以約545萬元易手，實用呎價約14,193元，低市價約5%。

據了解，買家為區內客，心儀物業設新淨裝修，加上價錢合心水，故睇樓數次後即拍板承接。值得留意的是，漁暉苑早於1980年入伙，是最早一批落成的居屋之一，樓齡相對較大。

資料顯示，漁暉苑最大賣點是實用率高，內籠見使好用，廳大房大，而且周邊配套齊備，基座街市，更重要的大是，港島地鐵南線開通以後，整個香港仔配套愈來愈好。

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