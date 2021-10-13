  • 25°C
香港時間 : 20211013日 (三) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【馬雲行蹤】傳數日前到香港與商界朋友會面 外媒報道馬雲「顯得好開心」

股樓投資 15:55 2021/10/13

分享：

外媒報道指，早前受監管機構重點調查的阿里巴巴 （09988） ，其創始人馬雲在數日前已到香港，並參加多個聚會，消息指馬雲與朋友會面顯得「很開心」，又指最快將於今日（13日）離開香港。馬雲在上一次公開會面，是內地媒體報道他考察浙江省數字農業基地。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +8
    +7

自螞蟻集團上市被叫停，阿里巴巴及旗下項目多次被監管機構約談及整改，不過近期阿里巴巴股價自低位反彈，雖然周二（12日）因市傳當局調查螞蟻與中國恒大 （03333） 的關係而調整，但自低位已反彈近一成。此外，阿里巴巴獲股神拍檔芒格大舉加碼。

同場加映   【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 馬雲 中國恒大（03333）

上一篇文章

【財務自由】從小接觸財務自由理念 90後大學畢業即擁兩盤生意 未夠30歲手持三個物業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
【疫情熱話】單親男司機為養家 假日帶兒子開工 貼紙條望乘客勿舉報
【疫情熱話】單親男司機為養家 假日帶兒子開工 貼紙條望乘客勿舉報
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討