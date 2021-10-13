【馬雲行蹤】傳數日前到香港與商界朋友會面 外媒報道馬雲「顯得好開心」

外媒報道指，早前受監管機構重點調查的阿里巴巴 （09988） ，其創始人馬雲在數日前已到香港，並參加多個聚會，消息指馬雲與朋友會面顯得「很開心」，又指最快將於今日（13日）離開香港。馬雲在上一次公開會面，是內地媒體報道他考察浙江省數字農業基地。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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自螞蟻集團上市被叫停，阿里巴巴及旗下項目多次被監管機構約談及整改，不過近期阿里巴巴股價自低位反彈，雖然周二（12日）因市傳當局調查螞蟻與中國恒大 （03333） 的關係而調整，但自低位已反彈近一成。此外，阿里巴巴獲股神拍檔芒格大舉加碼。

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