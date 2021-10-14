搖滾名曲含爭議歌詞 滾石樂隊巡迴停唱《Brown Sugar》

種族問題近年來在西方國家再次成為焦點，不少名人因過去被指涉及種族主義行為或言論而受到波及。英國殿堂級樂團滾石樂隊表示，因其中一首搖滾名曲的歌詞含有描寫美國黑奴及其他具爭議行為，決定不再表演有關歌曲。

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滾石樂隊（The Rolling Stones）在今次的巡迴演唱會中，沒有表演其中一首搖滾名曲《Brown Sugar》。樂隊靈魂人物Keith Richards被問到，不唱Brown Sugar是否與近年變得敏感的種族及文化風氣有關。

Richards回應，稱仍在嘗試了解已改變的風氣，亦指出Brown Sugar其實是關於有人想隱藏美國黑奴的嚇人遭遇。Richards指自1970年代發行後，樂隊一直有演唱Brown Sugar，只是今次巡迴抽起歌曲，希望測試演出效果，可能會再次演唱。

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關於Brown Sugar的批評，Richards指現時不想與批評者發生衝突，但希望終有一日歌曲可以重返榮譽。同為團員的搖滾巨星Mick Jagger是隊中首人拒唱Brown Sugar，而他早年亦坦承，不會再次能夠創作類似的歌曲。

Brown Sugar於1971年發行，歌詞中提及美國路易斯安那州（Louisiana）的黑奴的慘況﹑影射不經女性同意的性行為及歧視女性。雖然歌詞被狠批，但旋律琅琅上口，大受樂迷歡迎。據統計指出，滾石樂隊曾1,136次公開演唱Brown Sugar，僅次另一名曲《Jumpin’ Jack Flash》。

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責任編輯：吳漢培