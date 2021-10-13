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【高息股攻略】東方表行股息率13.9厘　估值不貴可逆市收息

16:52 2021/10/13

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東方表行 （00398） 上日收報3.68元，股價在2個交易日上升近14%，現價股息率13.9厘。隨著疫苗接種率提升，中港區內經濟復甦，加上消費券等措施刺激，料可支持業務持續發展。公司財務管理良好，加上估值不貴，可望成逆市收息之選。

東方表行代理近100個鐘表品牌，包括勞力士（Rolex）、帝舵（Tudor）、伯爵（Piaget）等瑞士名錶，當中尤以勞力士，眾所周知是供不應求。

截至3月底止全年，受惠疫情緩和，公司收入大增49%，至23.5億元；盈利增加1.3倍至2.33億元，末期息連特別息派39仙，連如中期及特別息12仙，全年派51仙。

公司近年力拓內地零售，目前中國設有43間分行，大幅多於香港的11間。來自中國區的收入由2020財年的9.4億元，一躍提升到2021財年的23.6億元，中國區貢獻溢利達3.5億元，盈利佔比增至8成；反觀來自香港的收入由12億元跌至9.8億元，僅貢獻6760萬元溢利。

東方表行最新市值17.9億元，手執10.6億元現金，公司積極減少存貨，檢討成本控制和分銷渠道管理，達至更佳的現金狀況。雖然年內股價升近四成，但現價市帳率僅0.9倍，市盈率7.7倍，估值不貴，在港美股市不穩的情況下，有望成為逆市收息之選。

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記者：區嘉俊

股票 鐘錶 收息股 東方表行（00398）

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