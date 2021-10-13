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放盤一個月無人問津　移民業主無奈一減再減　終獲上車客352萬承接萬寶大廈

股樓投資 17:03 2021/10/13

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《施政報告》公布後，市場氣氛逐漸明朗，各二手交投也加快，唯個別屋苑未見受惠於未來發展，銷情濟後，如日前慈雲山萬寶大廈有業主放盤卻一直乏人問津，及至近日降價賣樓，單位才獲上車客承接。

富誠地產羅文通表示，黃大仙毓華里萬寶大廈高層B室錄得成交，單位為一房間隔，實用面積250平方呎，座向東面，飽覽蒲崗村道單車公園。單位日前以352萬元成交，實用呎價14,080元。代理指，業主於二手市場放盤一個月，其後減價至360萬元並給予鎖匙代為放售，最終再減8萬元，以352萬元獲承接。

單位內櫳圖片︰

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從代理提供的單位相可見，單位內櫳尚算新淨，高層景致亦開揚，惟浴室並非乾濕分離設計，使用及清潔上或較為不便。據悉，原業主於1996年7月以35萬元購入上址，持有單位25年，是次轉手帳面獲利約317萬元，期間升值9.1倍。

資料顯示，萬寶大廈位於黃大仙毓華里28號，物業於1975年落成，發展商為恒基兆業，以間格方正實用為名。

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撰文 : 謝昕蕎

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