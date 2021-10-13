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【風雨不改】全新面貌回歸！一田超市大埔分店今日開幕 首100位顧客可贈禮物

理財智慧 13:00 2021/10/13

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一田超市（大埔）自今年6月起裝修近4個月後，將於10月13日（星期三）以全新面貌注目再度登場！面積逾25,340平方呎，以全新裝潢的森系元素營造自然休閒氣氛，更引進「8大美食專櫃」，將療癒精緻的日系輕食注入生活。一田更在商場中庭舉行「一田和食の秋祭り」，為大家帶來必拍、必食以及必賞3大元素。

首100位顧客可獲贈禮物乙份，包括獨家限定的南瓜圖案野餐籃，非常適合秋天野餐及行山之用。大埔分店開張日久，一直反應良好，一田百貨行政總裁黃思麗指出今次翻新投入逾4000萬元，重整佔地2.5萬多呎的新店，望帶來新面貌給客人。

【WFH】日本近8成職場新鮮人對在家工作感困擾　過半受訪者都有同一煩惱：【下一頁

一田百貨行政總裁黃思麗表示大埔區雖然沒有寫字樓，但區內居民對新鮮食品有一定需求，所以特別加強新鮮食品，例如海鮮及鮮肉。同時加入8大美食專櫃，包括匠工房秀吉的章魚燒；甜食方面有可麗餅雪糕；即叫即整便當；沙津Bar可自選意粉及沙律等。

一田百貨行政總裁黃思麗認為有信心未來帶來5-8%的增長，隨第二期消費券帶動下，10月時百貨部營業額上升13%，當中嬰兒用品和電器的銷情增長最顯著，整體則有單位數字的升幅。

她又指，其中買滿$1000送$120禮券的反應熱烈，將會加碼。而疫情轉好下，超市比上年的營業額有些下跌，遊客持續減少亦是另一個原因。而近月的主要挑戰在於航運物流，由於超市很多食品來自不同地方，令價錢、可控性、準確度均受影響。

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責任編輯：潘曉豐

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