【機迷熱話】謾罵情況嚴重？   《英雄聯絡》將關閉聊天平台

▲ 《英雄聯盟》（LoL，League of Legends）開發商 Riot Games宣布，將於11.21版本更新中關閉遊戲內「所有人」聊天頻道，但仍保留隊伍聊天功能。

隨著謾罵及負面訊息愈來愈嚴重，《英雄聯盟》（LoL，League of Legends）開發商 Riot Games宣布，將於11.21版本更新中關閉遊戲內「所有人」聊天頻道，但仍保留隊伍聊天功能。

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Riot Games認為，目前在「所有人」聊天平台上，充斥過多負面內容。該功能關閉後，官方仍會繼續追蹤檢舉情況，以評估相關調整後的影響。

「所有人」聊天頻道關閉後，兩隊玩家將無法在遊戲期間對話，只能看見對方的等級、跳舞等角色動作。但在對戰結束後，在成績結算畫面仍能與對方玩家跨隊伍對話。

至於經常會被用來抱怨「豬隊友」，甚至成為一些新手玩家覺得LoL氣氛不夠友善的隊伍聊天功則仍然保留。Riot Games指出，雖然該功能可能帶來負面感受，但仍然對玩家之間的團隊合作有關鍵作用。

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記者：廖淑瑩