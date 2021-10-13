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【新冠肺炎】唔肯接種疫苗唔緊要！菲律賓總統杜特爾特：趁你瞓幫你打

環球政經 16:21 2021/10/13

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新冠疫情仍然持續，各國都加緊提升疫苗接種率，以免國家再次發生大規模感染，影響經濟活動。一向以鐵腕手段治國的菲律賓總統杜特爾特，近日更語出驚人，揚言威脅會趁民眾在家中熟睡為他們接種新冠疫苗，亦指有意親自出馬。

【新冠疫情】疫情增加國家間貧富差距 低收入國家負債增12% 達破紀錄8,600億美元 【下一頁

杜特爾特近日在總統官邸發表談話，他表示，那些拒絕接種疫苗的人，他們就是問題所在，各區的人民都應該找出那些拒絕接種疫苗的人，然後趁他們在熟睡時施打疫苗。杜特爾特更指，如果他們不想接種疫苗，讓我們去他們家裡接種疫苗，而我會親自帶路。

【平日好去處】活動大揭秘！上環Nan Fung Place設期間限定活動 為上班族提供休憩體驗 【下一頁

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根據菲律賓政府的數據顯示，他們目標是讓7,700萬人接種疫苗，但目前只有近2,320萬人已完全接種，另外有2,650萬人至少打了一劑疫苗，疫苗完全接種率僅有21.27%。

 

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責任編輯：羅浩濂

新冠肺炎疫情 疫苗 新冠肺炎 疫情 杜特爾特 菲律賓 經濟

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