【新冠肺炎】唔肯接種疫苗唔緊要！菲律賓總統杜特爾特：趁你瞓幫你打

新冠疫情仍然持續，各國都加緊提升疫苗接種率，以免國家再次發生大規模感染，影響經濟活動。一向以鐵腕手段治國的菲律賓總統杜特爾特，近日更語出驚人，揚言威脅會趁民眾在家中熟睡為他們接種新冠疫苗，亦指有意親自出馬。

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杜特爾特近日在總統官邸發表談話，他表示，那些拒絕接種疫苗的人，他們就是問題所在，各區的人民都應該找出那些拒絕接種疫苗的人，然後趁他們在熟睡時施打疫苗。杜特爾特更指，如果他們不想接種疫苗，讓我們去他們家裡接種疫苗，而我會親自帶路。

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根據菲律賓政府的數據顯示，他們目標是讓7,700萬人接種疫苗，但目前只有近2,320萬人已完全接種，另外有2,650萬人至少打了一劑疫苗，疫苗完全接種率僅有21.27%。

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責任編輯：羅浩濂