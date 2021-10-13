順豐入主嘉里物流 創辦人王衛擔任後者主席

上月底獲內地物流商順豐控股（深：002352）收購51.8%股權的嘉里物流（00636）宣布，由今日起順豐創辦人兼控股股東王衞獲委任為嘉里物流的董事會主席及非執行董事。此外，順豐的董事兼副總經理陳飛、副總經理暨財務負責人何捷，及Kerry Group Limited的集團聯席法務總監陳穎珊獲委任為非執行董事。而張惠民、黎壽昌及陳傳仁則獲委任為獨立非執行董事。王衛目前亦是另一順豐系公司順豐房託(02191)的主席。嘉里物流原主席郭孔華則已辭去主席職務， 並已獲委任為董事會副主席及調任為非執行董事。

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另外，在內地上市的嘉里物流母公司順豐發出盈警，預期第3季純利約10億人民幣至11億元人民幣，按年跌幅介乎40%至46%。同季扣除非經常性損益的淨利潤則為7.5億人民幣至8.5億元人民幣，按季增長14%至29%，業績改善原因包括不斷完善產品分層，制定針對性市場策略，調優產品結構，提升產品定價能力等。

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