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【新股IPO】Manner Coffee傳明年香港上市遭否認　「後瑞幸品牌」如何吸引美團、字節跳動入股？

新股IPO 15:18 2021/10/13

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【新股IPO】Manner Coffee傳明年香港上市遭否認　「後瑞幸品牌」如何吸引美團、字節跳動入股？

瑞幸咖啡去年自揭假帳令美國上市中概股、內地初企形象受創，不過，外電引述消息指，中國咖啡品牌「Manner Coffee」擬來香港上市，最快明年香港集資至少3億美元。Manner Coffee創辦人韓玉龍向外否認稱，無相關計劃，但Manner Coffee近一年在資本市場活躍，獲美團 （03690） 旗下龍珠資本、字節跳動等科網巨企參股。

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據內地企業數據資訊平台「天眼查」，Manner Coffee最早於2018年A輪融資8000萬人民幣，2020年底獲戰略融資1億美元，並在今年至少3次融資，吸引美團龍珠和字節跳動資金。

Manner Coffee以小店鋪面積、一杯咖啡15至20元人民幣的方式，與瑞幸咖啡、Starbucks爭取內地咖啡市場。

不過，Manner Coffee未如瑞幸不計成本大舉開店，公司在2015年在上海小巷成立，較瑞幸咖啡早兩年。在上海發跡以來，公司至今僅開店約140家店，絕大部分在上海，現時只在深圳、北京、蘇州、成都、廈門設有分店，而且未有使用加盟店方式擴張。

Manner Coffee產品做「澳洲式咖啡」路線，每杯容量240毫升、360毫升，而非瑞幸、Starbucks從360毫升起跳。

內地欠「國產咖啡品牌」　易吸資金追逐？

Manner Coffee在國內主攻商業區，有內媒號稱Manner Coffee每家店每日可售1000杯咖啡，而且流傳「每家Manner Coffee 開店後，鄰近星巴克生意少三成」的傳言。

另有投資界人士指，中國目前對咖啡需求增加，但欠缺自家品牌，吸引資金追逐稍能跑出的品牌，而Manner 早期投資者今日資本深度參與管理，令品牌更能吸引資本參與。Manner Coffee 上市之路未明，暫難以公開財務數據確認其經營實力。

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