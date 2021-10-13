【職場調查】疫情下大學畢業生仍對就業充滿信心 46%香港大學生認為就業前景比上一代好 邊個行業最吃香?

持續逾1年多的疫情，全球經濟也開始重新啟動，畢業生對投身職場的前景更有信心。據投資專業人士組織CFA協會發表的最新調查，訪問全球15個市場超過15,000名18至25歲大學生及應屆畢業生對就業前景的看法，調查發現，全球58%受訪者在新冠疫情大流行後仍對就業前景充滿信心。

是次CFA協會在五個亞太區市場展開調查，包括澳洲、香港特別行政區、印度、日本和新加坡等。調查結果顯示，傳統上較穩定的職業如金融業對大學畢業生仍具吸引力。事實上，所有個受訪市場也將金融列為最有價值的五個專業之一。整體而言，受訪者也認為醫學與科學這類專業較為穩定和有吸引力，其次是醫療保健和教育。

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調查結果亦顯示，全球四分三畢業生認為他們未來的職業生涯比上一代好甚至更好，而讀會計和金融的畢業生對此特別有信心，他們當中八成人認為未來的職業生涯會比上一代好及更好。

其中香港的調查結果顯示，就業前景方面，有46%受訪者認為自己的就業前景比上一代好。受訪者最大的恐懼是認為自己的能力不足以勝任他們想要的工作；其次是他們首選的行業薪酬較低。另外有44%受訪者贊同具有研究生學歷或專業資格能為他們在當前的就業市場中帶來優勢。

此外，受訪者也認為實習、人脈，以及獲得的技能使他們在畢業後於就業市場上佔。當中也有86%受訪者認為當前就業市場中，提升技能和獲取專業資格或研究生學歷十分重要，亞太區中僅次於印度（93%）。

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至於香港受訪者最希望雇主提供的福利，包括：良好薪酬、彈性工作時間和明確晉昇機會。而五個受訪者認為可對社會和環境產生積極影響的職業包括：(1) 醫生；(2) 教師；(3) 科學家；(4) 社工；(5) 護士。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）表示：「在新冠疫情大流行期間開展職業生涯的大學畢業生需要改變思維，為加入職場做好準備。雖然有畢業生坦言自己並未為開始工作而作好準備，但也有畢業生發現自己已熟習混合工作場所、視頻會議和遙距工作至凌晨等新常態。在可見的未來，就業市場可能仍維持有點扭曲，但明顯的是，能開發適應性強、靈活及能隨機應變的技能是有一定價值的。」

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記者：陳詠妍



