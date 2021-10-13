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【Sony】Sony宣布10月26日舉行全球發布會　將推出Xperia系列新機

科技 15:05 2021/10/13

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Sony突然宣布，將在本月26日舉行全球發佈會，對外公布Xperia系列新品。

索尼（Sony）剛於8月份推出Xperia 1系列旗艦手機，並在日本限定發售Xperia 10 III Lite。但最近官方竟然宣布，將在本月內舉行全球發佈會，並對外公布Xperia系列新品。

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近日Sony Xperia在社交網站Twitter上發文指，將在香港時間10月26日中午12時舉行新品發佈會。根據官方發布的海報，僅得知發佈會舉行時間及日期，而Sony也未有透露是次發布Xperia產品的任何消息。

有外界推測，Sony或在發布會上正式全球推出Xperia 5 III手機。不過也有消息指，Sony早已在台灣推出該款手機，因此是次發佈會應該推出其他新產品，唯目前市面上仍沒有流傳關於Xperia新機的規格等內容。

到底Sony將在本月推出哪款新手機產品？相信已引來不少用戶關注，有興趣的朋友屆時可透過官方Youtube頻道收看發佈會直播。

責任編輯：李寶如

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