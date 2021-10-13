【圓規襲港】港府預料約300公頃新界農地受影響 農戶緊急救援基金明日起接受申請

由於颱風圓規襲港，現時本港懸掛8號，漁農自然護理署今日（13日）表示，受豪雨和熱帶風暴「獅子山」影響而導致嚴重損失的本地農戶，明日至下周五可向該署登記申請緊急救援基金。

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當局指，據初步調查顯示，這次豪雨和熱帶風暴影響約300公頃新界農地，漁護署會按既定準則從救援基金向受影響農戶發放適當的援助金額。農戶可上網遞交申請，也可致電農業推廣辦事處預約登記申請，以便漁護署安排農場實地視察。

此外，明日至下周五期間，若8號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或超強颱風後的極端情況生效，緊急救援基金的登記期將延長至本月25日。

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責任編輯：潘曉豐