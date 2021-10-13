悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半

近年愈來愈多國家重視環保，著手從能源方面減少碳排放。澳洲悉尼所在的新南威爾士州宣布，將斥資30億澳元（約171億港元），打造氫能項目。澳洲新南威爾士州能源部長表示，計劃到2030年時碳排放量減半，期間推動經濟增長逾6億澳元（約34億港元）。

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新南威爾士州（NSW）周三（13日）宣布，將斥資30億澳元提供激勵措施，刺激州內的氫能項目發展。新州能源部長基恩（Matt Kean）表示，計劃不但可協助新州到2030年時，碳排放量減半，還為重工業創造機會，將帶來經濟增長逾6億澳元。

據悉，計劃中最大的激勵措施是2030年時安裝電解槽，免除9成電網費用。電力成本是綠色氫能產生的關鍵，新州目標到2030年時，用700兆瓦（megawatt）電解槽產能，每年生產11萬噸綠色氫氣，每公斤成本低於2.8澳元（約16港元）。

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州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）表示，新州主要貿易夥伴視氫能為未來能源供應一部分。新州擁有相關技能、基礎設施及可再生能源資源，可以在新行業中參與全球競爭。佩羅泰特指計劃將令新州綠色氫氣生產成本降低1半以上，並令新州成全球氫氣最佳投資地。

另外，新州還將投資7,000萬澳元（約4億港元），在亨特（Hunter）和伊勒瓦拉（Illawarra）工業區建立氫氣運輸中心，及資助在貨車運輸路線中興建加氫站。

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責任編輯：李俊儀

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