  • 26°C
香港時間 : 20211013日 (三) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

悉尼所在州斥171億建氫能產業 目標2030碳排放減半

環球社會熱點 15:32 2021/10/13

分享：

近年愈來愈多國家重視環保，著手從能源方面減少碳排放。澳洲悉尼所在的新南威爾士州宣布，將斥資30億澳元（約171億港元），打造氫能項目。澳洲新南威爾士州能源部長表示，計劃到2030年時碳排放量減半，期間推動經濟增長逾6億澳元（約34億港元）。

德國綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲 【下一頁】

新南威爾士州（NSW）周三（13日）宣布，將斥資30億澳元提供激勵措施，刺激州內的氫能項目發展。新州能源部長基恩（Matt Kean）表示，計劃不但可協助新州到2030年時，碳排放量減半，還為重工業創造機會，將帶來經濟增長逾6億澳元。

據悉，計劃中最大的激勵措施是2030年時安裝電解槽，免除9成電網費用。電力成本是綠色氫能產生的關鍵，新州目標到2030年時，用700兆瓦（megawatt）電解槽產能，每年生產11萬噸綠色氫氣，每公斤成本低於2.8澳元（約16港元）。

豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車 【下一頁】

州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）表示，新州主要貿易夥伴視氫能為未來能源供應一部分。新州擁有相關技能、基礎設施及可再生能源資源，可以在新行業中參與全球競爭。佩羅泰特指計劃將令新州綠色氫氣生產成本降低1半以上，並令新州成全球氫氣最佳投資地。

另外，新州還將投資7,000萬澳元（約4億港元），在亨特（Hunter）和伊勒瓦拉（Illawarra）工業區建立氫氣運輸中心，及資助在貨車運輸路線中興建加氫站。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

同場加映*【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）

【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？　專家料監管措施持續至明年初（立即收看）

 

相關文章

【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲
2021/09/23
【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲
豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車
2021/09/22
豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車
英國音樂節製垃圾海 連爛假牙都有（多圖）
2021/09/02
英國音樂節製垃圾海 連爛假牙都有（多圖）
意大利料創歐洲史上最高溫 西西里島錄48.8度
2021/08/12
意大利料創歐洲史上最高溫 西西里島錄48.8度
英國綠色經濟規模為製造業4倍 創造逾120萬職位
2021/08/11
英國綠色經濟規模為製造業4倍 創造逾120萬職位

你可能感興趣

【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲
15:15 2021/09/23
【德國大選】綠黨倡泊車費加價5倍 減民眾揸車意欲
豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車
17:44 2021/09/22
豐田社長支持減排 唔撐一刀切禁燃油車
英國音樂節製垃圾海 連爛假牙都有（多圖）
08:35 2021/09/02
英國音樂節製垃圾海 連爛假牙都有（多圖）
可持續發展 ESG 經濟 能源供應 環保措施 綠色投資 可持續投資 新南威爾士州 澳洲 電力

上一篇文章

華裔吹哨者指Facebook或涉刑事違法 願赴國會作證

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月13日 時間15:00）
倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間
倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
【英國疫情】日增4萬宗確診 一周飆升15%
泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德
英國會新冠調查狠批 防疫初期嚴重失敗致高死亡
英國會新冠調查狠批 防疫初期嚴重失敗致高死亡
金正恩西裝配涼鞋出席黨慶 再惹健康疑雲
金正恩西裝配涼鞋出席黨慶 再惹健康疑雲