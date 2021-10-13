華裔吹哨者指Facebook或涉刑事違法 願赴國會作證

Facebook前員工豪根早前出席美國國會聽證會，以吹哨者身份指控Facebook產品傷害兒童及煽動分裂。另一名Facebook前員工張學菲也自揭身份，稱已向國會提交文件指控Facebook涉及潛在犯罪行為，也表明願意親赴國會作證。

吹哨者赴國會作證 斥Facebook傷害兒童及煽動分裂 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，張學菲（Sophie Zhang）曾於Facebook任職數據科學家3年，直至去年遭到公司以業績為由解僱。

張學菲離開Facebook時親自撰寫一份備忘錄，指控Facebook未能解決平台上的仇恨及不實資訊，特別是在小國及發展中國家。

她周日（10日）在三藩市灣區寓所接受CNN訪問，表示首名吹哨者豪根（Frances Haugen）上周到國會參議院出席聽證會後，民主共和兩黨似乎都支持有關保障互聯網兒童的行動。她為此感到鼓舞，並願意前往國會作證。

張學菲同日在社交媒體Twitter發文指，她已經向美國執法機構提供有關Facebook潛在刑事違法行為的詳細文件，相信當局仍在進行調查。

吹哨者斥Facebook撕裂社會 無盡力打擊假新聞 【下一頁】

根據張學菲發布的備忘錄内容，她主要指控Facebook未有採取足夠措施，解決美國以外國家濫用平台的問題。按Facebook季度文件數據計，美國有9成活躍用戶不屬於美加地區。

但Facebook發言人周一（11日）駁斥張學菲的指控，稱Facebook近年在安全方面投入數十億美元。發言人更指，Facebook自2017年以來刪除了來自50多國、超過150個涉嫌操縱輿論的網絡，其中大部分來自美國以外地區，強調公司同樣盡力打擊外國濫用平台的行為。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲

同場加映*【ET開市直擊】美團、阿里大反彈 新經濟股可以玩幾耐？（附Time code）

【ET財智Talk】內房債務危機幾時完？ 專家料監管措施持續至明年初（立即收看）