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美國11月重開陸路邊境 加墨兩國已打針旅客可入境

環球社會熱點 16:03 2021/10/13

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隨著全球愈來愈多民眾接種新冠疫苗，各國亦放寬入境措施。美國宣布將於11月起，重開與加拿大及墨西哥接壤的邊境，取消入境限制，容許已完成接種新冠疫苗的旅客，從加拿大及墨西哥入境美國觀光或探訪親友。

美眾議院通過臨時提高債務上限 待拜登簽署確認 【下一頁】

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）發表聲明指，下月起容許已完成接種新冠疫苗的加拿大及墨西哥旅客、出於探訪親友及觀光等非必要原因，從陸路或渡輪入境美國，有望重開自去年3月以來關閉的邊境。至於未接種疫苗的加拿大及墨西哥旅客仍然禁止從陸路入境美國。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）讚揚當局放寬限制的決定，認為限制損害與邊境接攘社區的經濟，他們已經有19個月無法採訪親友。

白宮於上周底宣布11月初起放寬33個國家已完成接種疫苗旅客的航空入境限制，有政府官員透露，加拿大及墨西哥邊境亦會同時重開，確實日期在短期內公布。

美放寬接種世衛認可疫苗旅客入境 包括科興國藥 【下一頁】

美國於今年1月初，要求所有有特殊原因入境的人士，包括貨車司機、醫護人員等，必須接種新冠疫苗才能從陸路入境，但從陸路入境的民眾，除非被海關和邊境巡邏隊檢查，否則非必要出示疫苗接種證明。

至於機場入境措施則較為嚴格，旅客都需要出示接種新冠疫苗證明及病毒檢測結果。

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責任編輯：郭麗明

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