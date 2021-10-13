【煤炭價格】內地動力煤價格創新高

中國產煤大省山西出現水災，加上當局放開電價的新措施，刺激發電廠的需求，內地動力煤價繼續上升，今日續創新高。

在中國期貨市場，動力煤期貨主力合約漲8%，最新報1578.8元/噸，焦煤期貨主力合約漲1.8%，天然氣期貨主力合約跌近1%。

分析指，山西和陝西等地的洪災，阻礙煤炭供應，令近日煤價走高。隨著這些地區煤礦復工，本月起煤炭短缺情況有望紓緩，但到12月和明年1月的冬季，煤炭需求可能會再度緊張。

國務院總理李克強昨日下午在中南海紫光閣，與蒙古總理奧雲額爾登舉行視頻會晤，李克強指，能源安全事關國計民生，指中國有豐富煤炭資源，但仍然希望開展多元化能源合作，樂見兩國擴大煤炭貿易規模，實現互利共贏，中方鼓勵和支持兩國企業，按市場原則和商業規則積極開展合作，以長期合理穩定的價格，保證能源供應鏈通暢安全。

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