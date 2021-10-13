【經濟復甦】英國職位空缺達110萬　創下自2001年來新高

BBC報道，英國國家統計局（Office for National Statistics）數據顯示，7月至9月當地的職位空缺達110萬，創下自2001年以來的新高。其中以零售業和汽車維修業職位最多。英國失業率估計為4.5%，疫情前則為4%。

英國國家統計局數據亦顯示，9月份就業人數亦創下記錄，增加了20.7萬人，達到2920萬人。

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統計局的經濟統計主任Darren Morgan表示：「9月份的職位空缺創下了近120萬個的記錄，最新估計所有行業現在提供的工作職位，至少與疫情爆發前一樣多。」

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英國財政大臣辛偉誠 (Rishi Sunak) 表示，「就業人數比以往任何時候都多，失業率已經連續八個月下降。」，又指看到政府的就業戰略奏效「令人感到鼓舞」。

然而，畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin指出，大量的職位空缺會阻礙當地經濟從疫情中復甦。

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