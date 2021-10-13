  • 26°C
香港時間 : 20211013日 (三) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟復甦】英國職位空缺達110萬　創下自2001年來新高

環球政經 15:17 2021/10/13

分享：

BBC報道，英國國家統計局（Office for National Statistics）數據顯示，7月至9月當地的職位空缺達110萬，創下自2001年以來的新高。其中以零售業和汽車維修業職位最多。英國失業率估計為4.5%，疫情前則為4%。

英國國家統計局數據亦顯示，9月份就業人數亦創下記錄，增加了20.7萬人，達到2920萬人。

【筍工推介】康文署招聘臨時泳池活動助理 月薪近1.4萬元 只要求持中五學歷 【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

統計局的經濟統計主任Darren Morgan表示：「9月份的職位空缺創下了近120萬個的記錄，最新估計所有行業現在提供的工作職位，至少與疫情爆發前一樣多。」

香港新版針卡獲英國認可 已接種者11日起抵英免隔離 【見下頁

英國財政大臣辛偉誠 (Rishi Sunak) 表示，「就業人數比以往任何時候都多，失業率已經連續八個月下降。」，又指看到政府的就業戰略奏效「令人感到鼓舞」。

然而，畢馬威英國首席經濟學家Yael Selfin指出，大量的職位空缺會阻礙當地經濟從疫情中復甦。

同場加映:【溫股知新】絕密三寶 策略檢討

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

經濟 疫情 就業 畢馬威 失業 就業人數 英國 失業率

上一篇文章

【職場調查】疫情下大學畢業生仍對就業充滿信心 46%香港大學生認為就業前景比上一代好 邊個行業最吃香?

下一篇文章

【股民熱話】國內紙尿褲企業學人玩期貨 疑炒燶煤慘蝕7000萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
通脹風險勿低估 善用另類投資開拓收益來源
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【財金人物】8月辭去恒生多個職位 恒生前一姐鄭慧敏離世終年57歲
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【圓規消息】明日萬一中午才落8號波 開唔開市？ 一文看盡 港交所颱風下交易安排
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討
【溫股知新】絕密三寶 策略檢討