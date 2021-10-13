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【山西水災】蘋果庫克：將捐款助山西地區重建　有內地網民促公開捐款金額

Hot Talk 14:26 2021/10/13

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蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）表示，蘋果將捐款到山西地區協助賑災。（資料圖片）

蘋果公司（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）在微博發帖文，表示將捐款支援受水災影響的中國山西地區，與7月捐款到河南賑災一樣，帖文未有提及具體的捐款金額。

山西省在「十一」期間出現暴雨，洪災造成河水氾濫、堤壩崩缺，據報受災人數高達170萬。此前，騰訊 （00700） 、螞蟻集團、字節跳動等內地巨擘已先後捐款賑災。

庫克今早在微博上載帖文表示，「隨著山西地區逐步復蘇，我們想要儘自己的一份力量來支持救災，幫助重建。蘋果將捐款幫助受影響的社區。」帖文獲得超過5,000個讚好。

蘋果發佈會10.19舉行　盤點市場預期新品亮點｜詳見【下一頁】

即睇內地網民點講【按圖放大】

    點擊圖片放大
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此前，今年7月河南省出現嚴重水災時，庫克同樣在微博宣布蘋果公司將捐款支持當地救援及重建工作，帖文當時共獲得逾4.5萬個讚好。

捐款賑災以外，有「眼利」的內地網民就發現，庫克今次發帖的蘋果手機型號已經變成iPhone 13 Pro Max，而非舊型號的iPhone 12 Pro Max。當時，有網民戲稱是否庫克都搶不到最新型號的蘋果手機，抑或連庫克都認為iPhone 13系列並無驚喜。

連蘋果Tim Cook都搶不到iPhone13？　庫克用舊機發中秋快樂、網民稱「你也覺得沒必要換13嗎？」｜詳見【下一頁】

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美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 13 iPhone 12 水災 庫克 蘋果發佈會 河南省 中國 iPhone

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