《魷魚遊戲》上綫僅27日觀看人數破億　成Netflix最受歡迎影集

Netflix稍早時間宣布，其原創劇集《魷魚遊戲》由9月17日開播，迄今觀看人數已超過1.11億，成為Netflix全球觀看數最高的戲劇。

▲ Netflix Twitter截圖。

Netflix透露，同為其大熱劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），在聖誕節播出後28天內，達到8200萬觀看人次，而《魷魚遊戲》在更短時間破了《柏》的記錄。

據CNN報道，《魷魚遊戲》在Netflix全球94個國家/地區排名第一，是Netflix有史以來第一個在美國排名第一的韓國劇集。不過，Netflix的觀看數字不代表每個人都從頭到尾觀看該劇集，只要觀看超過2分鐘都算是曾觀看該劇集。

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《魷魚遊戲》講述一群極需金錢的人接到神秘的邀請參加遊戲，每種遊戲都是韓國人小時候會玩的傳統遊戲，例如「 一二三，木頭人」，只不過一旦輸掉即會死亡。456 名玩家會被關進一處秘密地點挑戰各種遊戲，目標贏得456億韓圓獎金。

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